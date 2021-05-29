В Симферополе открыли новый детский сад на 260 мест

Дошкольное учреждение «Капитошка» построили с нуля в рамках Федеральной целевой программы Фото: Архив "КП"

В Симферополе состоялось торжественное открытие нового детского садика на 260 мест, сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

Дошкольное учреждение «Капитошка» построили с нуля в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Теперь в новом садике будет работать 67 местных воспитателей, помощников и обслуживающего персонала. По словам Демидова, это уже четвертый по счету детский сад, который открыли в этом году.

- Всего мы планируем открыть 11 дошкольных учреждений, что позволит удовлетворить потребность всех родителей, которые написали заявления и хотят, чтобы их дети пошли в детский сад в текущем году, - отметил Валентин Демидов. В новом дошкольном учреждении предусмотрены все необходимые возможности для того, чтобы учить детей.

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