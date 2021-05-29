В 2022 году в Симферополе планируют заменить 30 километров водопроводных сетей

В план работ этого года включены 14 водоводов на территории Симферополя. Фото: Архив "КП"

В следующем году в Крыму планируют заменить 30 километров водопроводных сетей в рамках комплексного плана по водообеспечению полуострова, сообщил журналистам сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

- На 30 километров разводящих сетей в Симферополе предусмотрено 1,49 млрд рублей. Все эти объекты должны быть выполнены в этом году, - отметил Новик.

По его словам, для этого были выбраны самые проблемные участки, в которых самая большая аварийность и нет локализации по районам. В план работ этого года включены 14 водоводов на территории Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50