Двое военных предстанут перед судом за ограбление букмекерской компании в Симферополе

Двоих военных признали виновными по части 3 статьи 162 УК РФ Фото: Архив "КП"

Двоих крымских военных суд признал виновными в разбое с применением оружия. Как сообщили в Военном следственном отделе СК России, военнослужащие два раза совершили налет на одну и ту же букмекерскую контору.

Четыре года назад один из осужденных работал в коммерческой фирме, охранявшей букмекерскую компанию. Он ознакомился с некоторыми маршрутами групп и режимом охраняемого пункта приема ставок в центре Симферополя.

- Зная слабые места в охране данного заведения, у него возник преступный умысел на совершение разбойного нападения. Для этих целей он решил использовать имевшийся у него пистолет – огнестрельное оружие ограниченного поражения, использующее патроны калибром 9 мм. 31 января 2019 года около 6.00 утра Бондарюк, реализуя задуманное, закрыл лицо эластичным бесшовным шарфом – бафф, надел на руки тактические перчатки и, зайдя в пункт приема ставок, демонстрируя пистолет заставил сотрудника передать ему находившиеся в кассе 314 тыс рублей, - отметили в пресс-службе.

13 августа 2017 года Бондарюк опять ограбил этот де пункт, но потом решил откреститься от задуманного, так как его для проверки документов остановил полицейский. Позже мужчину позвали в команду для ограбления, на что он благополучно согласился.

Двоих военных признали виновными по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и в крупном размере. Теперь им грозит лишение свободы на срок девять с половиной лет в колони строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.

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