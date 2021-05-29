В состав Черноморского флота приняли новый морской танкер

Фото: Черноморский флот

В состав Черноморского флота приняли малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов». Как сообщили в пресс-службе флота, танкер приняли в отряд судов обеспечения вспомогательного флота.

- Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и представители местных органов власти. После включения в состав флота, экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых, приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, - добавили в отделе информобеспечения.

Заметим, новый танкер был построен на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Он способен эффективно выполнять всю нужную для ЧФ работу – снабжать надводные корабли и суды флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы.

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