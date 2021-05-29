Аксенов возглавит крымскую делегацию на международном экономическом форуме

Фото: Сергей Аксенов / ВК

Сергей Аксенов возглавит крымскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам главы республики, опыт Крыма в участии делегации хорошо отражается на имидже региона, ведь форму – это отличная возможность показать туристический, экономический и инвестиционный потенциал.

- На полях форума планируется подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым в туристической, строительной и других сферах. В частности, создание туристско-рекреационного кластера «Черноморский» с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов, - отметили в пресс-службе правительства.

Программой также предусмотрено подписания документов в сфере межрегионального сотрудничества Совета министров РК с Правительством Республики Коми. Объединяющей темой крымской экспозиции послужила седьмая годовщина со Дня воссоединения Крыма с Россией.

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