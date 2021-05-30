Погода в Крыму на 30 мая: дожди и тепло до +25

В Симферополе дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 мая в восточных и западных районах Крымского полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Никто не отменял и штормовое предупреждение.

В Симферополе скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с., гроза, дождь. Станет чуть прохладнее: воздух днем прогреется до +21°…+25°.

Город-герой Севастополь порадует теплом до +20°, северо-западным ветром 4-6 м/с. Осадков, если верить метеорологам, не предвидится.

На востоке – в Феодосии и Судаке, царство юго-западного ветра до 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +23°... +25°. Гроза, молнии, дожди.

В Евпатории северо-западный ветер, скорость которого 7-12 м/с., порывы могут достигать до 20 м/с. Столбик термометра «доползет» днем до +22°…+24°. Осадков синоптики не обещают.

По Ялте и Алуште резвится юго-западный ветер, скорость которого 9-14 м/с. На Южном берегу Крыма будет лить дождь и греметь гроза. Днем тепло до +20°…+22°.

Вода в Черном море стало немного теплее +16°… +19°

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