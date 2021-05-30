Из-за ливня затопило новую симферопольскую больницу имени Семашко

Специалисты анализирую сбой, чтобы ситуация больше не повторилась. Фото: Александра Тимощенко

Из-за сильного ливня в Симферополе водой затопило первый этаж новой республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

По словам главы Министерства образования Крыма Александра Остаменко, причиной стал технический сбой очистных сооружений.

- Автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж. Дежурным персоналом оперативно приняты меры для работы в ручном режиме с целью устранения накопления воды, - цитирует ТАСС Александра Остапенко.

Специалисты уже анализируют данную ситуацию, чтобы не допустить повторения подтопления в будущем.

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