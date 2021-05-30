В Крыму проходит предварительное голосование «Единой России»

Владимир Константинов на голосовании/Фото: КРО "Единая Россия"

В Крыму стартовало очное предварительное голосование партии «Единая Россия».

В республике 230 счетных участков во всех муниципалитетах открылись в 8 утра. Проголосовать на них крымчане могут до 20.00.

Избирателям предоставляются два бюллетеня – по федеральному избирательному округу в Крыму и по одномандатному округу.

Секретарь Крымского отделения «Единой России», спикер республиканского парламента Владимир Константинов уже проголосовал на счетном участке.

- Предварительное голосование проходит в Крыму уже не в первый раз – мы набираемся опыта и формируем привычку у нашего избирателя участвовать в политической жизни, – отметил Владимир Константинов.

Напоминаем, что предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва началось 24 мая и до 30 мая проходило только в электронном формате.

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