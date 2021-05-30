Утренние электрички Симферополь — Севастополь задержали из-за работ на путях

Фото: Южная пригородная пассажирская компания.

Несколько утренних электропоездов сообщением Симферополь — Севастополь задержали в районе Бахчисарае из-за схода грунта на пути.

Вчерашний сильный ливень в Крыму подмыл грунт, который сошел на железнодорожные пути в районе перегона Почтовое – Чистенькое. В итоге электрички, следовавшие из Симферополя в Севастополь, прибыли в место назначение с опозданием.

- Сегодня, 30 мая, три утренних рейса поездов пригородного сообщения, которые следовали по маршруту Симферополь — Севастополь, были задержаны по техническим причинам. Сейчас движение поездов проходит в штатном режиме, - рассказали КП Крым в Южной пригородной пассажирской компании.

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