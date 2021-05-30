Сергей Аксенов поручил снести опасный недострой в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил снести опасный для горожан недострой в Симферополе.

Недострой находится на балансе ГУП РК «Крымэнерго» - объект также нарушает эстетический вид крымской столицы.

- Есть предписание на его демонтаж. Глава Республики Крым поручил оперативно разобраться в ситуации и снести опасный объект. В дальнейшем освободившийся земельный участок может быть использован для нужд города, - почеркнул глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

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