Жигулина Роща и другие районы: Где в Симферополе и Севастополе 31 мая отключат электричество

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей электричества, потому что энергетики затеяли ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Ракетная, 10, 12; ул. Ларионова, 40а, 42а;

пер. Мраморный, 31;

микрорайон Жигулина Роща

СОТ Садовод: ул. Кубанская, ул. Рябиновая, ул. Ломброзо, ул. Светлая, ул. Калиновая, ул. Клубничная, ул. Земляничная, ул. Красная, ул. Азовская, ул. Ореховая, ул. Персиковая, ул. Родниковая, ул. Виноградная, ул. Солнечная, ул. Ягодная, ул. Дачная. пер. Лавандовый, ул. Ялтинская, ул. Феодосийская, ул. Керченская, ул. Зеленая, ул. Быкова, ул. Миндальная, ул. Запрудная, ул. Озерная, ул. Ереванская, ул. Афинская, ул. Минская, ул. Киевская, ул. Московская, ул. Юбилейная, ул. Запрудная, ул. Вокзальная, ул. Николаевская

СОТ Юбилейный: ул. Дружбы, ул. Данилова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Зеленая, ул. Степная

СОТ Дачный: ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Персиковая, ул. Ореховая;

пер. Лавандовый, 2

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 106,108;

ул. Сенявина 5;

ул. Гоголя 20-В,20-Г,20-Д;

ул. Николая Музыки 31

село Пироговка: пер. Горина,7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12

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