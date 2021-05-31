Погода в Крыму на 31 мая: грозы, осадки и тепло до +24

В Крыму дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 мая в восточных и западных районах Крымского полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе скорость северо-восточного ветра не превысит 13 м/с., гроза, дождь. Воздух днем прогреется до +22°…+24°.

Севастополь освежит небольшой дождь, столбик термометра поднимется до +20°. Скорость северо-западного ветра не превысит 4 м/с. Осадков, если верить метеорологам, не предвидится.

В Феодосии и Судаке хозяйничает северо-восточный ветер, который разгонится до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +23°. Дождь идет в комплекте с грозой.

В Евпатории дует северо-западный ветер, скорость которого 8-13 м/с. Столбик термометра покажет +20°…+22°. Синоптики сулят дождь и грозу.

По Ялте и Алуште разгуливает северо-восточный ветер, скорость которого 8-13 м/с. Днем тепло до +23°. Плюс традиционный для полуострова набор: гроза и дождь.

Вода в Черном море стало немного теплее +15°… +19°

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