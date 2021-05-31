«Кормлю змея колбасой»: В Ялте на деревьях живут пресмыкающиеся

Безногая ящерица занесена в Красную книгу. Фото: Анжела Нистратова/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

На полуострове благодаря мягкому климату весьма разнообразная фауна и флора. Правда иногда представители животного мира ведут себя несколько экстравагантно.

- Мои коты в ступоре – на алыче, растущей под под окнами, поселилась змея, а я кормлю ее с проволоки колбасой, - такой пост сопровождает фото ползучего гада на дереве.

Автор объясняет, что на снимке безногая ящерица, которую в народе зовут желтопузиком.

Желтопузик внешне выглядит не очень симпатично. Фото: Анжела Нистратова/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Пользователи соцсети оценили фото, оставив эмоциональные комментарии: «Змей-искуситель с яблоками раздора»; «Ялтинская анаконда»; «Ужас, аж мороз по коже!»; «Фу, мерзость!»

Один из пользователей встал на защиту животинки, имея на то веские основания: «Желтопузик совершено безвредное существо, занесенное в Красную книгу. Лет 25 тому назад, практически каждый день сталкивалась с ними, там где есть хоть какая-то зелень: слышишь характерный шорох, раздвигаешь кусты, а там наш робкий желтопуз!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50