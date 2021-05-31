Евпатория возглавила топ-10 популярных курортов Крыма для отдыха с детьми на море

Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, изучив данные брони, выяснили, какие курорты полуострова наиболее востребованы для отдыха с несовершеннолетними на море.

После подведения итогов стало ясно, что эта категория отдыхающих, в среднем бронируют жилье на срок от 8 до 11 ночей. Бюджет проживание - от 2 700 до 4600 рублей в сутки. Самый бюджетный отдых в Николаевке и Саках, дороже – в Мисхоре и Ялте.

Рейтинг популярных курортов Крыма для отдыха с детьми на море (средняя цена ночи в рублях)

Евпатория, 3234

Ялта, 4565

Феодосия, 3170

Алушта, 3681

Судак, 3136

Севастополь, 3690

Алупка, 3386

Николаевка, 2660

Саки, 3037

Мисхор, 4044

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