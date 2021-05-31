С 31 мая несколько улиц Симферополя остались без воды

Симферопольцам рекомендуют сделать запасы воды на несколько дней. Фото: Архив "КП"

С 9.00 утра 31 мая в нескольких районах крымской столицы перекрыли воду, сообщили в «Воде Крыма».

Воды не будет на проспекте Победы и прилегающих улицах, в районе автостанции «Восточная» и микрорайоне «Свобода». Водоснабжение возобновиться в 00.00 с 31 мая на 1 июня.

Кроме того, с 9.00 утра 1 июня краны будут сухими на улицах 60 лет Октября, Гавена, Гражданская, Дмитрия Ульянова, Русская, Миллера, Сочинская, Зенитная, Трубаченко, Ушакова, Очаковская, Батумская, Качинская, Новороссийская и прилегающиех к ним проездах и переулках. По этим же адресам воды не будет и 2 июня до окончания работ на водопроводе. Водоснабжение возобновится в 00.00 с 2 на 3 июня.

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