Пассажиропоток аэропорта Симферополь увеличился в 15 раз по сравнению с маем 2020 года

Резкий рост спроса на билеты зафиксирован еще в марте. Фото: Анна КИРИЕНКО

Впервые аэропорт Симферополь обслужил более полумиллиона пассажиров за май, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С учетом продаж в последний день мая, пассажиропоток за месяц составит около 560 тысяч человек. Если сравнивать с количеством пассажиров за май 2020 года, то в 2021 году он вырос в 15 раз или на 1500%.

Уточняется, что количество пассажиров в третьем месяце весны достигал максимума 30 мая – аэропорт обслужил 28 888 человек.

За майские праздники аэропорт обслужил рекордные для этого периода 190 тысяч человек. Учитывая кризис международного авиасообщения и недоступные для россиян иностранные курорты, география воздушной гавани выросла до максимального в современной истории 61 направления.

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