«С рогатых нудистов нечего взять»: В соцсети появилось забавное видео

Животные дышат свежим морским воздухом. Фото: кадр видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK

Отдохнуть на берегу теплого моря - мечта многих. Побережье Крыма притягивает к себе не только людей, но и домашних животных.

- Крымские телки на пляже, - забавное видео с таким названием появилось в одном их крымских пабликов.

Автор ролика снял стадо коров, которое неспешно разгуливает по берегу моря.

Пользователи соцсети живо прокомментировали видео: «С рогатых нудистов нечего взять»; «Красивый загар, натуральный»; «Везет же телкам, я тоже хочу на море!».

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