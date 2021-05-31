В Ростехе заявили, что на основе российской LTE-станции можно построить сети в Крыму

В России технологии 5G проходят этап испытаний. Фото: Архив "КП"

Оператор «Воентелеком» заявил о том, что базовая станция стандарта LTE разработки Ростеха конкурентоспособна. На ее основе можно построить сети в Крыму, сообщил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

Учитывая, что Крымский полуостров находится под санкциями, сейчас идеальное время для того, чтобы проверить жизнеспособность идеи поднятия сетей на отечественном оборудовании.

- Базовая станция LTE, которая уже работает, завершила тестирование у «Воентелекома», признана работоспособной, конкурентоспособной и готовой на основе этой базовой станции строить сеть как раз в Крыму, в Севастополе, на полуострове, – сказал Бровко.

Кроме того, Ростех представил функциональный макет базовой станции 5G, уже работающий в лабораторных условиях.

- Возможно, это та самая программа, которая будет здесь действовать по части строительства сетей, она позволит для нас создать рынок сбыта, и в боевых условиях пилотировать наши продукты в области телекоммуникационного оборудования, – отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех».

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