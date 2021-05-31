Информация о минировании офиса «Справедливая Россия» в Симферополе не подтвердилась

Фото: Инцидент Крым / Telegram

Сообщение о минировании офиса «Справедливая Россия – За правду» в Симферополе оказалось ложным. Об этом КП-Крым сообщила секретарь Бюро совета Крымского регионального отделения партии Виктория Билан.

- Сообщение о том, что штаб партии заминирован, поступило на партийную почту 30 мая примерно в 21.00. На место быстро приехали силовики, все проверили. К часу ночи оцепление было снято. Информация о минировании не подтвердилась, - сообщила Виктория Билан.

Ранее в Крыму появлялись сообщения о минировании корпусов Таврической академии Крымского федерального университета, а также колледжа КФУ. Кроме того, из-за фейкового сообщения о бомбе были эвакуированы преподаватели и студенты Севастопольского государственного университета.

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