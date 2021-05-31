В администрации Керчи сняли оцепление

В администрацию Керчи поступило сообщение о минировании здания. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Анонимное сообщение о минировании пришло на электронную почту администрации. Все сотрудники и посетители мэрии были эвакуированы. На месте работали силовики. Сейчас все работы окончены, оцепление снято, сотрудники возвращаются на рабочие места, - сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее стало известно о том, что якобы заминирован офис партии «Справедливая Россия – За правду» в Симферополе. Сообщение оказалось ложным.

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