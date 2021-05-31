В Евпатории начнут ходить около 30 новых узкоколейных вагонов

Система электрического трамвая в Евпатории, открытая в 1914 году, является одной из достопримечательностей города. Фото: Архив "КП"

«Уралтрансмаш» начало отгрузку первой партии узкоколейных трамваев 71-411 в Евпаторию, сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый транспорт полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда», также без труда им смогут пользоваться инвалиды и пассажиры с детскими колясками. Трамваи уже готовы к эксплуатации и после прибытия пройдут обкатку.

Вагоны смогут передвигаться в городах с узкой колеей – это их отличительная особенность. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1 000 миллиметров. Такая ширина полосы на Крымском полуострове есть в Евпатории, в Пятигорске и Калининграде, однако трамвайное движение сохранилось только в Евпатории.

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