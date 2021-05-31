Старинное издание сочинений Тургенева не дали вывезти из России сотрудники крымской таможни

Заголовок книги - «ФАКСИМИЛЕ И.С. Тургенева». Фото: пресс-служба Крымской таможни.

Сотрудники Крымской таможни задержали мужчину, который хотел увезти из России раритетное издание, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

В багаже гражданина, который покидал территорию РФ, таможенники пропуска МАПП Армянск нашли старинное издание Тургенева – «ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ И.С. ТУРГЕНЕВА ТОМЪ I» 1897 года издания. По законам РФ все, что издано до 1925 года, из страны без соответствующих документов увозить запрещено, так как это – историческая культурная ценность.

Уточняется, что мужчина не знал о том, что на вывоз старинной книги нужны специальные разрешительные бумаги. Издание изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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