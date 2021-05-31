В Ялте чиновник проигнорировал вырубку редких деревьев на 6 миллионов рублей

Расследование дела идет полным ходом. Фото: Архив "КП"

В Ялте главный специалист департамента муниципального контроля не зафиксировал вырубку деревьев на сумму 6 миллионов рублей и теперь обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РК.

В феврале 2021 года главный специалист отдела лесного и муниципального контроля отправился в пгт Ореанда зафиксировать вырубку ценных пород деревьев строительной компанией.

Протокол на месте составлен не был. Но когда специалист узнал, что его коллегой заинтересовались полиция, все же решился составить подложный документ и отправил его для рассмотрения в комиссию при администрации города Ялта.

Однако срок привлечения нарушителей истек, и они избежали наказания в 6,3 миллионов рублей. Случившимся заинтересовались сотрудники УФСБ России по РК и городу Севастополю. Сейчас выясняются подробности преступления.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50