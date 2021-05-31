Младенец выпал из окна в Севастополе

Мальчик находится в стабильном состоянии. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

В Севастополе полуторагодовалый ребенок выпал из окна, следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по РК и Севастополю.

Мама мальчика отлучилась на кухню, и он решил воспользоваться отсутствием родительского контроля: ребенок вскарабкаться с кровати на подоконник, но до добра любопытство не довело – малыш выпал из окна. Его оперативно доставили в больницу, где оказали медпомощь. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Семья на учете в органах опеки не стоит. Также, по словам соседей, родители у ребенка исключительно хорошие.

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