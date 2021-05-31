В Ялте появится первая ПЦР-лаборатория в июне

Важно то, что лаборатория в Ялте будет открыта накануне высокого туристического сезона, когда растет риск инфицирования. Фото: Архив "КП"

Первая ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19 откроется в июне на базе ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России, сообщили в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

Теперь для того, чтобы провести анализ на наличие вируса COVID-19, биологический материал пациента не будут отправлять в крымскую столицу. Это позволит быстрее ставить диагноз. В лаборатории можно будет делать до 200 исследований на COVID-19 в сутки, а результат будет готов не позже, чем за 48 часов.

Помимо прочего, в лаборатории можно будет проводить иммуноферментный (ИФА) и иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) – тестирование, которое позволяет максимально точно определить количество антител к коронавирусной инфекции.

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