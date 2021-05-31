Послы ЕС продлят «крымские» санкции еще на год

Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Фото: Архив "КП"

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на один год ограничений на инвестирование в экономику Крыма. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, освещающий деятельность ЕС и НАТО.

По итогам референдума от 16 марта 2014 года, Крым стал частью России. Однако Украина, США и Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Против Крыма были также введены определенные ограничения, которым подверглись ряд компаний и некоторые физические лица.

- Послы ЕС 9 июня продлят запрет на инвестиции в Крым на один год, – сообщил Йозвяк.

Помимо прочего, санкции запрещают жителям и компаниям Евросоюза покупать недвижимость или предприятия на полуострове, финансировать крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги. Европейским круизным кораблям запрещено заходить в порты полуострова.

Санкции распространяются также «на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов».

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