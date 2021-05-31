Туристка рассказала, как экономно отдохнула в Крыму

На Крымском полуострове можно посмотреть много достопримечательностей бесплатно. Фото: Архив "КП"

Российская туристка поделилась в своем блоге «Летаем сами» на Яндекс.Дзен о том, как выгодно она отдохнула в Крыму в середине мая, передает ForPost.

Девушка пробыла на курорте неделю, за которую потратила 40 тысяч рублей. Заплатить пришлось за билеты в обе стороны с багажом – 9 тысяч рублей, за бюджетный отель в Алуште на семь дней – 13,3 тысяч рублей, а также за мобильную связь и общественный транспорт – 1 тысячу рублей.

- Побывала я на трех организованных экскурсиях. Выбирала те, где нужно много ходить, с посещением обзорных площадок с красивыми видами. Потратила на них 6,6 тысячи рублей. Это без питания, – цитирует СМИ слова туристки.

Также самостоятельно она посетила парк Айвазовского, Японский сад, поселок Утес и дворец княгини Гагариной. На входные билеты пришлось потратить 1600 рублей. На еду за все время отдыха у нее ушло около 8 тысяч рублей.

- В Крыму можно найти столовые, кафе и рестораны на любой кошелек. Но даже если тратить на один прием пищи 300-350 рублей, а это немного, то в день получается примерно тысяча рублей, – передает слова россиянка издание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50