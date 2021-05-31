В Симферополе и Севастополе 1 июня частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с электричеством, связанные с ремонтными работами энергетиков.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мате Залки, 1а, 5а, 5б, 7, 9а, 13а;

ул. Стевена, 14;

ул. Инкубаторная, 1-10;

пер. Инкубаторный 2-16(чет); 1-13(нечет);

ул. Оленчука, 1-5(нечет);

ул. Центральная, 20-48(чет); 17-59(нечет);

ул. Академика Стевена 2-58(чет); 1-43(нечет);

ул. Гурзуфская, 16а, 24-56, 56/1, 10/4-30(чет);

ул. Малосадовая 2-12(чет); 13-15(нечет);

пер. Малосадовый 2-20(чет);

пер. Центральный, 35;

пер. Водосбросный 2-10(чет); 1/50-9(нечет);

СОТ Садовод: ул. Кубанская, ул. Рябиновая, ул. Ломброзо, ул. Светлая, ул. Калиновая, ул. Клубничная, ул. Земляничная, ул. Красная, ул. Азовская, ул. Ореховая, ул. Персиковая, ул. Родниковая, ул. Виноградная, ул. Солнечная, ул. Ягодная, ул. Дачная. пер. Лавандовый, ул. Ялтинская, ул. Феодосийская, ул. Керченская, ул. Зеленая, ул. Быкова, ул. Миндальная, ул. Запрудная, ул. Озерная, ул. Ереванская, ул. Афинская, ул. Минская, ул. Киевская, ул. Московская, ул. Юбилейная, ул. Запрудная, ул. Вокзальная, ул. Николаевская

СОТ Юбилейный: ул. Дружбы, ул. Данилова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Зеленая, ул. Степная

СОТ Дачный: ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Персиковая, ул. Ореховая, пер. Лавандовый 2(чет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 13.00

ул. Камышовое шоссе 37-Б кор1,2,3; 43;

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9

с 8.00 до 17.00

Юхарина балка: ТСН «Лира» уч.26, уч.27, ТСН СНТ «Здоровье-89»

ул. Надежды Краевой 16-а

поселок Андреевка: прививочная станция (Качинский +); ТСН «Интернационалист»; ПК СТ «Алмаз»

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