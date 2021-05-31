Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика31 мая 2021 17:21

Военные проложили в Крыму временный водопровод

Он будет работать пока не достроят магистральный водопровод
Елизавета КВАЧКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вооруженные силы участвуют в решении общегражданских вопросов.

Вооруженные силы участвуют в решении общегражданских вопросов.

Фото: Архив "КП"

Временный водопровод длиной 32 километра проложен в Крыму силами Министерства обороны, сообщил в понедельник на коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что наличие временной трубы позволило снять вопрос водной блокады Крыма до завершения строительства магистрального водопровода.

- Важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 километра, – сказал Шойгу.

В марте в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, который строители возвели за 115 дней. Наличие конструкции позволило снять проблему дефицита воды в Севастополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50