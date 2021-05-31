Военные проложили в Крыму временный водопровод

Вооруженные силы участвуют в решении общегражданских вопросов. Фото: Архив "КП"

Временный водопровод длиной 32 километра проложен в Крыму силами Министерства обороны, сообщил в понедельник на коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что наличие временной трубы позволило снять вопрос водной блокады Крыма до завершения строительства магистрального водопровода.

- Важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 километра, – сказал Шойгу.

В марте в Крыму запустили водозабор на реке Бельбек, который строители возвели за 115 дней. Наличие конструкции позволило снять проблему дефицита воды в Севастополе.

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