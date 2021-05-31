На ЮБК приостанавливают ремонтные работы, чтобы не мешать отдыхающим

На строительных объектах приостановлены любые работы до осени. Фото: Никита ПОЛЬКО

Строительные работы на Южном берегу Крыма попадут под мораторий. В Ялте запрет будет действовать с 1 июня до 30 сентября, передает Крымская газета.

Законсервированы до осени те строительные объекты, которые находятся на территории городского округа ниже дороги Симферополь – Ялта – Севастополь.

Уточняется, что запрет не затронет объекты, которые строятся в рамках ФЦП, за счет федерального, республиканского или муниципального бюджетов. Также в ряд исключений попадают участники свободной экономической зоны, единственное условие – нужно согласовать строительные работы с горадминистрацией. Не коснется это и строительства в рамках инвестиционных соглашений, а также прокладки инженерных коммуникаций и аварийно-восстановительных работ.

Приостановка ежегодно объявляется практически во всех прибрежных городах республики, чтобы не портить курортный сезон шумом инструментов.

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