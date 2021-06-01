Погода в Крыму на 1 июня: грозы, дожди и тепло до +25

На ЮБК днем тепло до +23° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Судя по прогнозам синоптиков, лето наступило календарное, а не настоящее.

В Симферополе со скоростью 8-13 м/с. резвится юго-западный ветер. Столбик термометра днем покажет +22°…+24°. Дождь, гроза.

В Севастополе дождь, но без молний и грома. Днем тепло до +20°. Западный ветер до 4 м/с.

Феодосия и Судак во власти западного ветра, который местами разгонится до 17 м/с. Днем воздух прогреется до +21°… +23°. Дождь, гроза.

Западный ветер захватил и Евпаторию, где дует со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра в дневное время покажет +19°…+25°. Гроза. Дождь.

В Ялте и Алуште шалит юго-западный ветер, скорость которого 8-13 м/с. Днем тепло до +23°. Плюс традиционный для полуострова в эти дни набор: гроза и дождь.

Вода в Черном море стало немного теплее +17°… +20°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50