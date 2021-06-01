Калифорнийский окунь поселился в главной реке Симферополя

Калифорнийский окунь. Фото: кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь/VK

Принято жаловаться на истощение природных ресурсов, мол становится меньше рыбы, зверья и растений. Но оказывается не все так плохо - Крымский полуостров, например, обживают новоселы.

В популярном крымском паблике появилось видео, где мужчина голым руками ловит рыбу в Салгире, протекающем по Симферополю:

- Смотрите кого поймал в Салгире. На дискуса похож. Красавец!

Среди пользователей нашлись знатоки, которые определили, что это - самый настоящий калифорнийский окунь, которого за пеструю окраску называют еще царьком и держат в домашних аквариумах.

Эксперты заявили, что экзотические рыбы появились в реках и озерах Крымского полуострова лет 10 тому назад. Как чужестранец попал на волю, неизвестно.

Но среди пользователей соцсети нашлись и скептики, которые утверждают, что автор видео для эффектного кадра использовал рыбеху, купленную в зоомагазине.

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