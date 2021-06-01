Черное море на кубанских курортах прогреется к середине июня

За майские праздники на курортах Кубани отдохнуло на 20% больше людей, чем за 2019 год в этот же период. Фото: Архив "КП"

Азовское море прогрелось до 21-23 градусов, температура же Черного моря станет комфортной для купания только к середине июня, передает ТАСС.

Отдыхающие на Черноморском побережье смогут купаться с комфортом, когда установится стабильно высокая температура воздуха. Несмотря на это, курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году начался на месяц раньше, чем обычно – уже 1 мая люди занимали места на пляжах, чтобы греться под крымским солнцем. С 1 по 11 мая на курортах Кубани отдохнуло свыше 680 тысяч туристов, хотя традиционно сезон купания стартует с 1 июня.

Черное море более глубокое, чем Азовское, поэтому для его прогрева нужна более высокая температура – 26-28 градусов, которой в ближайшее время не будет. Потепления стоит ждать к концу первой декады июня.

В Краснодарском крае с 2 по 3 июня ожидаются как кратковременные осадки, так и сильные ливни с градом. В первой декаде июня на курортах края ожидаются температурные «качели»: воздух может прогреваться выше 25 градусов, а потом температура будет падать 16 до 19 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50