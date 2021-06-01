Медведев: Запад выбрал конфронтацию, хотя мог повести себя более умно в ситуации с Крымом

Дмитрий Медведев считает, что сейчас в мире все устали от противостояния России и Запада. Фото: Дмитрий Медведев/ВКонтакте.

Как отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, чтобы заявить о своих интересах, странам Запада необязательно было разрушать отношения с Россией, передает «Коммерсантъ».

По его мнению, политики зарубежных государств могли более тонко отреагировать на возвращение Крыма в состав РФ вместо того, чтобы вводить санкции.

- Запад <…> мог повести себя гораздо более умно: не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях. Но они же все разрушили, сожгли дотла, – заявил Медведев.

Кроме того, он сообщил, что во время своего президентства предпринимал попытку перезагрузить российско-американские отношения, и подчеркнул, что спираль противоборства раскрутила не российская сторона.

- Мы все устали от конфронтации. Никому это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам, – сказал зампред Совета безопасности РФ.

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