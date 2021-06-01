Семьи могут вернуть до 50% от стоимости путевки в детский лагерь в Крыму

Отправить ребенка в детский лагерь можно в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. Фото: Архив "КП"

Семьи, которые отправили своих детей на оздоровительный отдых летом в крымский лагерь, смогут вернуть до половины от стоимости путевки, сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи РК.

Согласно программе, которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, семьи, купившие билеты, смогут вернуть до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

На первую смену в детских лагерях уже купили более 6 300 путевок, на вторую – почти 8 000. Цены варьируются от 27600 до 91000 рублей. Программа стартовала 25 мая, однако компенсировать затраты могут и те семьи, которые приобрели путевки до этого числа.

Уточняется, что средства по уже купленным путевкам граждане могут получить в период с 15 июня до конца октября. Для этого нужно оставить заявку на портале «Госуслуги» с 15 июня, предъявив обратный талон – документ, свидетельствующий об оплате.

Полный список детских лагерей, которые участвуют в программе, можно посмотреть на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

При возникновении вопросов о возвращении средств, можно позвонить по номеру «горячей линии» +7 800 200 34 11 или написать в чате на сайте мирпутешествий.рф.

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