На граждан, пытавшихся разместить фото нацистов в «Бессмертном полку», завели уголовные дела

Неизвестно, чем руководствовались эти люди, размещая в строю героев военных преступников. Фото:СК по РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк», которая в мае 2021 года прошла в онлайн формате, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие продолжит расследование уголовных дел, возбужденных по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Среди подозреваемых Андрей Акимов из Оренбургской области, Сергей Сахаров из Томской области, два жителя Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.

Акимов и Сахаров признались в том, что действительно размещали фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Следователи осмотрели компьютерную технику и средства связи, которые изъяли в ходе обыска у фигурантов уголовного дела.

Напомним, что в мае 2021 года указанные лица выложили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Эти действия, согласно законодательству РФ, одобряют преступления нацистского режима.

Ранее сообщалось, что на сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить тысячи фотографий нацистов.

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