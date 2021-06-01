Крымский фермер похитил мальчика и сделал его своим рабом, вымогая от родителей 120 000 рубелей выкупа

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Архив "КП"

Нижнегорский районный суд в Крыму приговорил руководителя местного сельскохозяйственного предприятия к 10 годам тюрьмы за рабское использование труда несовершеннолетнего, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина похитил 15-летнего подростка и отвез его к себе на предприятие. Там он заставил мальчика выполнять тяжелую работу, пока родители не заплатят за него выкуп. От семьи он потребовал сумму в размере 120 тысяч рублей, за неисполнение условий угрожал отправить его за пределы России.

Судом преступник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, ему присудили 1 год и 8 месяцев лишения свободы без изоляции от общества.

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