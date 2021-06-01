МинЖКХ Крыма опубликовало график плановых отключений горячей воды в Симферополе

Информация по отсутствию ГВС отображена также на официальном сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Фото: Архив "КП"

В Крыму проводят профилактические мероприятия на районных котельных в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему отопительному периоду, в связи с чем по некоторым адресам временно не будет горячей воды, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

Профилактические мероприятия проводятся на районных котельных, которые подают теплоноситель к жилым домам по адресам:

- улица Тургенева, 11а – с 01.06 по 14.06.;

- улица Лексина, 42 – с 01.06 по 14.06.;

- улица Мате Залки, 9а – с 01.06 по 14.06.;

- улица Коммунальная, 69 – с 02.06 по 15.06.;

- бульвар Ленина, 5/7 – с 07.06 по 20.06.;

- улица Жуковского, 23 – с 07.06 по 20.06.;

- улица Гайдара, 3а – с 07.06 по 20.06.;

- улица Дзюбанова, 9 – с 07.06 по 20.06.;

- улица Федько, 4/29 – с 07.06 по 20.06.;

- улица Киевская, 179 а – с 07.06 по 20.06.;

- улица Стрелковая, 91а – с 14.06 по 27.06.;

- проспект Кирова, 47а – с 14.06 по 27.06.;

- улица Лексина, 56 – с 15.06. по 28.06.;

- улица Лексина, 60 – с 15.06. по 28.06.;

- проспект Победы, 208 б – с 15.06 по 28.06.;

- улица 1-й Конной Армии – с 15.06 по 05.07.;

- переулок Батумский, 2 – с 15.06 по 28.06.;

- улица Училищная, 42 б – с 15.06 по 28.06.;

- улица Комсомольская, 4 – с 15.06 по 28.06.

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