Чубаров пообещал покарать тех, кто вынес ему приговор в Крыму

Рефат Чубаров. Фото: страница Рефата Чубарова на Facebook
Лидер меджлиса* Рефат Чубаров, находящийся на Украине, пообещал покарать всех, кто причастен к инициированию уголовного дела против него.
- «Приговор», вынесенный мне российским оккупационным судом, юридически ничтожен. А те, кто причастны к его инициированию, оформлению и обнародованию, являются преступниками, которых ждет справедливая кара, - написал Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Также лидер меджлиса* заявил, что «российские оккупанты» якобы не смогут реализовать приговор.
Напомним, 1 июня Верховный суд Крыма приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор был вынесен заочно, поскольку лидер меджлиса* находится на Украине. Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков под стенами парламента 26 февраля 2014 года, которые привели к гибели двух человек. Глава Крыма Сергей Аксенов также поддержал решение суда, заявив, что Чубаров - профессиональный провокатор.
*запрещенная в России экстремистская организация
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