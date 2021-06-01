Чубаров пообещал покарать тех, кто вынес ему приговор в Крыму

Рефат Чубаров. Фото: страница Рефата Чубарова на Facebook

Лидер меджлиса* Рефат Чубаров, находящийся на Украине, пообещал покарать всех, кто причастен к инициированию уголовного дела против него.

- «Приговор», вынесенный мне российским оккупационным судом, юридически ничтожен. А те, кто причастны к его инициированию, оформлению и обнародованию, являются преступниками, которых ждет справедливая кара, - написал Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Также лидер меджлиса* заявил, что «российские оккупанты» якобы не смогут реализовать приговор.

Напомним, 1 июня Верховный суд Крыма приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор был вынесен заочно, поскольку лидер меджлиса* находится на Украине. Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков под стенами парламента 26 февраля 2014 года, которые привели к гибели двух человек. Глава Крыма Сергей Аксенов также поддержал решение суда, заявив, что Чубаров - профессиональный провокатор.

*запрещенная в России экстремистская организация

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