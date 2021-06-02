Погода в Крыму на 2 июня: грозы, дожди и тепло до +20

Без зонтика из дома лучше не выходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Хотя и пришло календарное лето, но стало чуть прохладнее. Прохудившиеся небеса щедро одаривают Крым влагой, поэтому зонтиком лучше не расставаться.

В Симферополе столбик термометра днем покажет всего +17°…+19°. В столице, как и накануне, хозяйничает юго-западный ветер до 7-12 м/с. Дождь, гроза.

В Севастополе небольшой дождь. Днем тепло до +20°. Западный ветер 2-4 м/с.

В Феодосию и Судак заглянул юго-западный ветер, который при грозе разгонится до 12 -17 м/с. Днем воздух прогреется до +20°. Дождь, гроза.

В Евпатории со скоростью 6-11 м/с. дует юго-западный ветер. Столбик термометра в дневное время покажет +18°…+20°. Гроза и дождь.

В Ялте и Алуште разгулялся юго-западный ветер, скорость которого местами достигнет 17 м/с. На Южном берегу Крыма столбик термометра опустится до +18°… +20°. Гроза и дождь.

Вода в Черном море стало немного теплее +17°…+19°

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