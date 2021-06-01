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Общество1 июня 2021 15:13

За майские праздники в Ялте отдохнули больше 250 тысяч человек

Турпоток в 2021 году в городе может стать рекордным
Елизавета КВАЧКОВА
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Ситуация на сегодняшний день такова, что благополучность курортного сезона зависит во многом от соблюдения мер безопасности.

Ситуация на сегодняшний день такова, что благополучность курортного сезона зависит во многом от соблюдения мер безопасности.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Большая часть туристов, которые отдыхали в Крыму на майские праздники, отправились именно в Ялту, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, с 29 апреля по 10 мая в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, более 250 тысяч – в Ялте. Сейчас отели и гостиницы города все еще заполнены на 80-85%.

- Майские показали, что турпоток в этом году может стать рекордным. А сегодня стартует высокий курортный сезон и официально начинается купальный, – уточнила глава администрации.

Она подчеркнула, что ялтинские власти следят за порядком в городе и поселках. Подготавливают пляжи: уже уложили новую гальку в Симеизе и отсыпали на пляже «Лазурный берег» в Алупке, разровняли пляжи в Гурзуфе.

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