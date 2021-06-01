За майские праздники в Ялте отдохнули больше 250 тысяч человек

Ситуация на сегодняшний день такова, что благополучность курортного сезона зависит во многом от соблюдения мер безопасности. Фото: Анна КИРИЕНКО

Большая часть туристов, которые отдыхали в Крыму на майские праздники, отправились именно в Ялту, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, с 29 апреля по 10 мая в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, более 250 тысяч – в Ялте. Сейчас отели и гостиницы города все еще заполнены на 80-85%.

- Майские показали, что турпоток в этом году может стать рекордным. А сегодня стартует высокий курортный сезон и официально начинается купальный, – уточнила глава администрации.

Она подчеркнула, что ялтинские власти следят за порядком в городе и поселках. Подготавливают пляжи: уже уложили новую гальку в Симеизе и отсыпали на пляже «Лазурный берег» в Алупке, разровняли пляжи в Гурзуфе.

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