В Роспотребнадзоре рассказали, как в детских лагерях Крыма обеспечат безопасность летом в 2021 году

Родители нередко переживают за детей, которые на лето уезжают в лагерь, поэтому так важно правильное поведение специалистов в коллективе. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 июня, стартовала детская оздоровительная кампания. Лагеря Крыма ждут в этом году до 39 тысяч ребят из разных регионов РФ, которые приедут на отдых, передает Крымская газета.

На прошлых выходных в оздоровительно-спортивный комплекс, который находится в селе Песчаном Бахчисарайского района, уже приехало по сто детей из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Наполняемость лагерей в одну смену составит 12 317 мест. Их работу обеспечат около 1 300 педагогических и 255 медицинских работников. Уточняется, что лагери отремонтировали и набрали необходимое количество педагогов и вожатых. Главное, на что обратили внимание – безопасность детей во время отдыха, а именно соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористическая безопасность.

На протяжении всей оздоровительной кампании Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки организаций. Основные антикоронавирусные мероприятия, которых будут придерживаться – загрузка не более 75% и тестирование на ковид.

Если персонал живет на территории лагеря, то его обследование в течение смены на коронавирус не проводится. Если не живет – тест сдается еженедельно.

Дети из других субъектов РФ обязаны иметь медицинские документы и отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, который был сделан не раньше, чем за 72 часа до приезда в лагерь. Такие же условия для детей из ДНР и ЛНР. Исключение есть только для некоторых крымчан: тестирование проводится только для тех детей, которые приезжают из регионов с высоким уровнем заболеваемости.

Также закончена проверка всех лагерей по антитеррористической безопасности и по готовности к приему детей. На сегодня безопасность обеспечивается на 100%. Везде есть инструкции, по которым нужно действовать в чрезвычайных ситуациях, тревожная кнопка, сторожа и вахтеры, которые контролируют ситуацию в здании.

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