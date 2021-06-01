Глава Керчи за прошлый год заработал в восемь раз меньше жены

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Фото: Facebook мэра города

Глава керченской администрации Сергей Бороздин обнародовал декларацию о доходах за 2020 год. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте горсовета Керчи, за период с 1 января по 31 декабря прошлого года Сергей Бороздин заработал 1 миллион рублей, а его супруга - 8,2 миллиона.

Собственной недвижимости и транспортных средств у главы Керчи, согласно декларации, нет. Зато в пользовании находится жилой дом площадью 70 кв.м, квартира в 264,1 кв. м. и земельный участок площадью 1800 «квадратов».

При этом супруга Сергея Бороздина, которая по документу является индивидуальным предпринимателем, владеет земельным участком площадью 494 кв.м., жилым домом (197 кв.м.), квартирой в 50 кв. м. и двумя нежилыми помещениями площадью 516,8 кв. м. и 231,5 кв. м. Также жене главы Керчи принадлежат два легковых автомобиля - Мерседес Бенц GLC 300 4MATIC и Лада Ларгус. При этом в пользовании и у нее находится еще и два земельных участка (173 кв.м и 1687 кв. м.).

Примечательно, что еще год назад супруга Сергея Бороздина имела в собственности два жилых дома. В декларации о доходах главы администрации Керчи за супругой Бороздина числился также дом в 61,4 кв. м. За год доход законной жены Бороздина вырос на 2,3 миллиона рублей. Сам глава Керчи в 2020-м заработал на 84 тысячи рублей больше, чем в 2019-м.

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