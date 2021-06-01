Где в Симферополе и Севастополе 2 июня отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июня отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электричества. Причина «отключек» - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Элеваторный, 6, 5, 7;

ул. Генерала Васильева, 27;

ул. Гражданская, 110-120(чет);

ул. Балаклавская, 18-28(чет), 17-33(нечет), 35а;

ул. Трубаченко, 25;

ул. Ливневая, 12-32(чет);

пер. Ореховый, 8-24(чет); 9-29(нечет);

пер. Русский, 10-30(чет), 11-31а/12(нечет);

ул. Гоголя, 42-62(чет), 47-57(нечет);

ул. Калинина, 4-18/51(чет), 3-31(нечет);

ул. Крейзера, 2, 12-20(чет); 9-19(нечет);

ул. Хацко, 1-11; ул. Эскадронная, 6;

пер. Тупой, 2-6а(чет), 1-11(нечет)

микрорайон Каменка - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Руднева, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 45-А, 29, 37, 39, 49, 57, 63; 28, 28-А, 28-Б, 28-В, 30, 30-А, 26-Б;

ул. Восточная, 16-Д,16-Г; 55-А,49,51,55

пос. Андреевка: прививочная станция (Качинский +); ТСН «Интернационалист»; ПК СТ «Алмаз»

поселок Любимовка: ул. Батарейная 2-12(чет), 1,7/4,7/8,7/18,7/20,11/4; ул. Софьи Перовской 10,44, 50-54(чет),58, 9-в,9,53,61; ул. Качинское шоссе 28-А,30-44(чет),52, 37-41(нечет), 1-а, 1; ул. Южногородская 27,35,37; ул. Школьная 1

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Форосский, 4,8,5-7; ул. Кедровая, 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская, 2-в,1; ул. Евгении Грунской, 16-22,1-5; ул. Кипарисовая, 10-22,9-11; ул. Трактористов, 2-12,1-19

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