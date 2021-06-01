Туристы сравнили с болотом Черное море в Крыму

Развитие водорослей, особенно в летний период, – естественный процесс, миновать который никак не получится. Фото: Ведерникова Светлана (Обращения к главе Республики Крым Сергею Аксенову / Facebook).

После жалоб туристов на грязные пляжи у ,берегов Черного моря в Крыму, воду почистили: водоросли сгребли и выбросили обратно в воду. Однако нехитрая процедура очистки берега чревата повторным загрязнением воды, передает ForPost.

Пляжи после уборки, конечно, стали чище, но этот способ использовать нельзя. Все, что выбрасывают морские волны на берег, нужно утилизировать, отмечают эксперты.

- Водоросли нужно убирать, но не в море, потому что их выбросы будут гнить в акватории, что приведет к заморным явлениям и вторичному загрязнению среды, гибели гидробионтов, - цитирует СМИ заведующую лабораторией фиторесурсов ФИЦ «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского» РАН Наталью Мильчакову.

Наилучший метод утилизации - использовать водоросли в качестве биологического удобрения. Однако в Крыму еще не нашли инвестора, который бы увидел в этом направлении перспективу.

По ее словам, на крымском побережье каждый год скапливаются именно зеленые водоросли. Пик их развития приходится на конец мая – июнь, а после отмирания эта масса собирается на берегу. Этого можно избежать, если своевременно очищать хозяйственно-бытовые стоки, поступающие в море, что позволит сохранить экосистему и повысить привлекательность пляжей.

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