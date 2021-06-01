Вандалы разрисовали памятник солдату и матросу в Севастополе

Скульптура, установленная в память тем, кто сражался за город в годы ВОВ, стала одним из символов Севастополя. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника солдату и матросу в центре Севастополя, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Неизвестные хулиганы разрисовали постамент, который находится в Хрустальной бухте. «Художники», видимо, решили добавить красок серому памятнику, и использовали белый и розовый цвета. Кроме изображений, нанесли еще и надписи.

- Своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу города Севастополя, – говорится в сообщении.

Полиция уже возбудила уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия). Нарушители могут сесть в тюрьму на три года. Ход расследования контролирует прокуратура Севастополя.

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