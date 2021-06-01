Компания «ВАД» разработает проект капремонта дорог в центре Симферополя

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Компания АО «ВАД» будет разрабатывать проекты капитального ремонта нескольких улиц в Симферополе. Это касается улиц Пролетарская, Кавказская и Караимская.

- Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по государственным контрактам, предметом которых является разработка проектной документации по объектам, указанным в приложении к настоящему распоряжению, - говорится в распоряжении главы Крыма о выборе поставщика.

Проект капремонта трех улиц обойдется в 24,6 миллионов рублей. Крайний срок выполнения работ - конец текущего года, а сам ремонт пройдет в следующем году.

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