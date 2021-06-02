На 239 тысяч рублей оштрафовали устроивших свалки около мусорных баков в Симферополе

За несанкционированный сброс строительного мусора физические лица получают штраф от 2 до 5 тысяч рублей, юридические – от 30 до 100 тысяч рублей. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Около 50 юридических и физических лиц оштрафовали на четверть миллиона за ненадлежащее использование общественных мусорных баков в Симферополе, сообщил начальник отдела благоустройства и санитарного содержания департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Артем Сердюк.

С января по конец мая 2021 года нарушители сваливали строительные отходы на территорию мусорных баков крымской столицы. Штрафы, общая сумма которых составляет 239 тысяч рублей, граждане получили после того, как административная комиссия рассмотрела материалы дела.

Чтобы найти безответственных симферопольцев, профильный департамент начал сотрудничать с муниципальным унитарным предприятием «Экоград».

- Сотрудники МУП «Экоград» присылают в департамент видеоматериалы, путем запроса в ГИБДД мы устанавливаем собственника транспортного средства, после приглашаем нарушителей для составления административного протокола, – рассказал Сердюк.

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