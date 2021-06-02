Минздрав Крыма призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Тяжелых больных с коронавирусной инфекцией меньше не становится Фото: Архив "КП"

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко призвал не заниматься самолечением от коронавируса. Количество тяжелых пациентов не уменьшается из-за того, что многие попадают в больницу в запущенном состоянии.

- Самостоятельное и бесконтрольное лечение приводит к роту тяжелых пациентов, - подчеркнул Остапенко на брифинге по предупреждению распространения коронавируса. - Из недели в неделю у нас количество крайне тяжелых пациентов 120-140, из них 80-90% уже в таком состоянии поступают в стационар в результате самостоятельного длительного лечения в домашних условиях.

Общий уровень госпитализированных за неделю уменьшился на 27 человек. В стационарах находятся 1576 пациентов с коронавирусом и пневмонией, на дому проходят лечение 247.

Из продолжающих лечение 124 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 5 инвазивно подключены к ИВЛ, 27 на не инвазивной вентиляции легких, 439 получают кислород.

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