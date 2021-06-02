В Крыму за неделю от коронавируса привились 22,5 тысячи человек

Мобильные пункты в городах Крыма продолжают принимать по живой очереди Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму за неделю прививку от коронавируса сделали 22,5 тысячи человек. Об этом на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На сегодняшний день республика получила 267 тысяч 122 дозы вакцины, за последнюю неделю мы дополнительно получили еще 7 тысяч 400 доз, - уточнил он. - Из полученного количества на сегодняшний день привито уже 232 тысячи 866 человек, 170 тысяч 76 пациентов получили оба компонента.

В регионе работают 109 пунктов вакцинации, за неделю открыли еще 7. Активно задействованы 57 выездных бригад, 11 мобильных прививочных модулей в общественных местах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50